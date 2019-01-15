Во время уроков в российской школе обрушилась крыша

В городе Новоузенск (Саратовская область) произошло частичное обрушение кровли местной школы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы областного министерства образования.

ЧП произошло во вторник, 15 января, в средней школы №8. На крыше скопилось много снега, и часть кровли рухнула под его тяжестью. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, никто не пострадал. «Было обрушение части шиферной кровли площадью 20 на 8 метров, но она упала на чердак, потолочные перекрытия не нарушены. Сейчас там расчищают крышу от снега и обломков и планируют до 30 января ее восстановить», — уточнил источник агентства в экстренных службах региона.

Учебный процесс нарушен не был, занятия ведутся в прежнем объеме.

По словам губернатора Валерия Радаева, нынешнее обрушение стало вторым за последние несколько дней. Об этом он сообщил во время совещания, посвященного уборке снега. «В Марксе и Новоузенске произошло обрушение кровель школ. Причем в Новоузенске — уже дважды, последний случай — сегодня. В Питерском районе в праздники были проблемы с доступностью населенных пунктов для машин скорой помощи, а в Новоузенском — с подвозом школьников», — приводит его словам местный портал Vzsar.

В декабре 2018 года в севастопольской школе во время перемены на учеников упал фрагмент потолка. По словам директора, потолок набух от дождевой воды.

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