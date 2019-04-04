Врач скорой проверил ногой состояние лежащего россиянина и потерял работу

ampravda / Instagram

В Благовещенске врач скорой помощи потрогал ногой голову лежавшего на земле человека, чтобы проверить, жив ли он. Это попало на видео, после чего медика уволили. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Амурская правда», который опубликовал ролик с места происшествия.

Пациент оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, его положили на носилки и увезли в наркологическое отделение. В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области уточнили, что от лечения он отказался и из больницы ушел.

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