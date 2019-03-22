Чиновники обвинили российского врача в оказании экстренной помощи рыбацким ножом

Минздрав Новгородской области обвинил врача Александра Клецко, оказавшего экстренную помощь человеку с помощью рыбацкого ножа, в нарушении стандартов оказания медпомощи, пишет издание «Ваши новости».

«Это могло привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья пациента», — отметили в ведомстве.

Клецко, по словам чиновников, не предпринял никаких действий, необходимых для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшей: не вызвал скорую помощь и не пытался сам довезти пациента в больницу.

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Инцидент произошел в деревне Фалалеево Мошенского района, где находится дача врача, летом прошлого года. На днях Клецко рассказал о нем на своей странице во «ВКонтакте».

«Женщина поскользнулась, упала на стекло, поранила руку, посмотрите что да как. Посмотрел: рана поперек правого предплечья, глубокая, сантиметров четырнадцать длиной, с частичным повреждением мышц. Нужно зашивать, и как можно быстрее», — написал он.

Клецко предложил вызвать скорую, на что местные жители ответили, что в райцентре — селе Мошенском, находящемся на расстоянии 13,5 километров от деревни, скорой помощи нет, а в районной больнице нет хирурга.

Тогда врач решил сделать все сам, но с согласия пациентки. Вместо специальных инструментов Клецко использовал подручные материалы, обработанные одеколоном: «ножницы для обрезания ногтей, рыбацкий нож, иглы от швейной машинки, черные нитки на катушке, вместо иглодержателя – ржавые плоскогубцы».

Для дренажа мужчина использовал обычные целлофановые пакеты. Затем в течение пяти дней лечение продолжалось антибиотиками. В итоге рана зажила без осложнений, Клецко снял швы и дренажи.

В областном Минздраве, узнав об этой операции, заявили, что скорая помощь в Мошенском работает и в прошлом году она выполнила 1702 вызова, а в районной больнице есть хирург.

Александр Клецко — дипломированный хирург, который в настоящее время работает мануальным терапевтом. Критикам он напомнил, что давал клятву Гиппократа и мог попасть под уголовную статью за неоказание медпомощи.

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