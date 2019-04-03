Российские водители скорой поголодают ради зарплат

В городах Кизел, Губаха и Гремячинск Пермского края около пятидесяти водителей скорой помощи собрались объявить голодовку из-за невыплаты заработной платы и дискриминирующих условий работы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из недовольных, пожелавшего сохранить анонимность.

По данным издания, водители скорой до сих пор не получили окончательный расчет за февраль, а задержки заработной платы начались еще в октябре прошлого года. При этом им приходится самостоятельно выплачивать налоги, потому что при оформлении на работу с ними заключали не трудовые договоры, а договоры гражданского-правового характера.

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После реформы системы здравоохранения в Пермском крае в 2017 году больницы Кизеловского угольного бассейна были присоединены к городской клинической больнице №4 в Перми, которая находится за 200-300 километров от этих медучреждений.

Уточняется, что после реформы водители скорой помощи работают на частную компания «Феникс — Логистика». Она вынуждает их регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и не выплачивает зарплату в установленный срок.

Собеседник издания также отметил, что размер зарплаты водителей скорой помощи сократился на 5 тысяч рублей и составил в среднем 22 тысячи. Это произошло из-за того, что «водители-предприниматели» помимо подоходного налога также облагаются фискальной нагрузкой.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, ведомство намерено провести проверку по факту невыплаты зарплат водителям. Как заявил главный врач пермской больницы № 4 Андрей Ронзин, проблемы с выплатами были решены еще в прошлом году, и сейчас учреждение выполняет свои обязанности по государственному контракту вовремя.

По словам помощника руководителя «Феникс — Логистика» Максима Морозова, организация уже полгода никому не платит зарплату, поскольку все ее сотрудники — индивидуальные предприниматели. Задержки он объяснил тем, что «водители-бизнесмены» не подписали акты о выполненных работах. Он также подчеркнул, что выбранный способ трудоустройства был инициативой самих сотрудников.

В марте сообщалось о намерении более сотни медиков из Новгородской области провести забастовку против сокращения зарплат и отказа властей увеличить количество койко-мест в больницах. Позднее врачи опровергли эту информацию и заявили, что не угрожали жителям района отказом от выполнения своих профессиональных обязанностей. По словам главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, в регионе были сокращены медицинские отделения, урезаны зарплаты, ликвидированы бригады скорой помощи, а санитарки — «переведены» в уборщицы.

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