Российские врачи объявили массовую забастовку

Более сотни врачей и сотрудников четырех медицинских учреждений Новгородской области предупредили о забастовке против сокращения зарплат и отказа властей увеличить количество койкомест в больницах в соответствии с «майскими указами» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «МБХ-Медиа» со ссылкой на регионального лидера профсоюза врачей Дмитрия Соколова.

«Это может происходить как итальянская забастовка, например, выходят на работу и оказывают экстренную помощь, а плановую — нет. Или полдня забастовка, день», — уточнил он, отметив, что протесты начнутся 18 марта.

Активист также назвал ситуацию в регионе катастрофой.

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Ранее глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что «чиновники разворовали все деньги, которые предназначались медработникам и больницам». Она уточнила, что были сокращены медицинские отделения, урезаны зарплаты, ликвидированы бригады скорой помощи, а санитарки — «переведены» в уборщицы. «На то, что люди умирают, не дождавшись приезда скорой, властям наплевать. Они считают, что люди продолжат терпеть этот беспредел. Но это не так», — заверила Васильева. Ее обращение было опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

В апреле прошлого года около полусотни врачей скорой помощи в Воронеже провели итальянскую забастовку. Фельдшеры выступали против неукомплектованности бригады и отказывались выезжать на вызовы поодиночке, поскольку это противоречит нормам Минздрава. После этого с бастующими встретился временно исполняющий на тот момент обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Итальянская забастовка подразумевает работу по инструкции — с соблюдением всех установленных стандартов и правил, что существенно расходится с практикой реального оказания помощи (полная забастовка врачей скорой помощи в России законодательно запрещена).

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