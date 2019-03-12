Врачи российской больницы открестились от массовой забастовки

Сотрудники одного из медицинских учреждений Новгородской области опровергли информацию о том, что они планируют провести забастовку против сокращения зарплат и отказа властей увеличить количество койко-мест в больницах, как ранее сообщил «МБХ-Медиа» региональный лидер профсоюза врачей Дмитрий Соколов. Об этом говорится в открытом письме врачей Окуловской Центральной районной больницы (ЦРБ), текст которого приводит «53 новости».

По словам медиков, они не угрожали жителям района отказом от выполнения своих профессиональных обязанностей, а также не уполномочивали никого выступать от их имени.

«Забастовка врачей, о которой от нашего имени со ссылкой на московских оппозиционных деятелей сообщил ряд средств массовой информации, невозможна ни с юридической, ни с этической точек зрения», — говорится в письме.

В местном правительстве подчеркнули, что сделавший заявление о забастовке Соколов не имеет никакого отношения к медицине и на протяжении более десяти лет работает печником, а организация «Альянс врачей», представители которой раскрыли подробности ситуации, не зарегистрирована в регионе.

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11 марта Соколов заявил, что более сотни врачей и сотрудников четырех медицинских учреждений Новгородской области предупредили о забастовке и назвал ситуацию в регионе катастрофой.

«Это может происходить как итальянская забастовка, например, выходят на работу и оказывают экстренную помощь, а плановую — нет. Или полдня забастовка, день», — уточнил он, отметив, что протесты начнутся 18 марта.

Кроме того, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала, что в регионе были сокращены медицинские отделения, урезаны зарплаты, ликвидированы бригады скорой помощи, а санитарки — «переведены» в уборщицы.

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