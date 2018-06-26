Россияне не дождались помощи государства и сами начали строить себе больницу

Жители села Кытыл-Жура в Якутии собрали деньги и начали самостоятельно строить новую больницу, не дождавшись помощи от государства, пишет ЯСИА.

Кытыл-Журинская больница, которая обслуживала три населенных пункта, полностью сгорела в августе 2017 года. Учреждение временно разместили в здании общежития. Чтобы соответствовать требованиям СанПиНа, сохранить свой статус городской больницы и койкоместа, нужно было расширить площадь клиники. Часть денег на строительство удалось собрать на благотворительном концерте. Эти средства — 180 тысяч рублей — пошли на покупку бруса и кровли. Местный депутат оплатил пиломатериалов на 700 тысяч и обещал докупить гипсокартон, двери и окна.

«Строили больницу своими силами, мужчины села бесплатно поставили коробку, женщины — конопатили. Недавно завершили крышу, скоро начнем подведение электричества и теплосетей. Остаются внутренние работы, на которые необходимы средства со стороны Центральной улусной больницы и Минздрава республики», — сказала глава поселения Вероника Лотова. Ориентировочно, здание будет достроено к осени.

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