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Мост в Барнауле отремонтировали неведомые силы

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Километровый мост через реку Обь в Барнауле Алтайского края неизвестные отремонтировали за один день. Местные чиновники заявляют о своей непричастности, пишет «Политсибру».

За зиму в дорожном покрытии моста образовалось множество дыр, которые никто не мог починить, так как уже несколько месяцев объект формально никому не принадлежит. 3 мая жители города заметили, что выбоины исчезли.

Неизвестно, кто стоит за ремонтом и на какие деньги проводились работы. Представитель правительства Алтайского края рассказал изданию, что вопрос замены асфальта поднимался на региональном уровне, однако алтайское управление Росимущества, которому до недавнего времени принадлежал мост, отрицает свое участие. То же самое говорят в мэрии Барнаула.

Руководитель одной из государственных дорожных компаний края сообщил «Политсибру», что мост починила одна из государственных компаний региона по распоряжению краевого правительства. Собеседник издания не уточнил, были ли потрачены на это бюджетные деньги.

Последние несколько лет мост никак не ремонтировали, объем необходимых работ оценивался в миллиард рублей. Сам объект был признан опасным для жизни и здоровья жителей.

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