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Российские школьники установили памятник Telegram на деньги депутата

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У здания администрации Старопольского сельского поселения в Ленинградской области появился памятник Telegram в виде синего бумажного самолетика, который местные подростки сделали на деньги областного депутата, сообщают «Невские новости».

Монумент из фанеры вкопали в клумбу, поставив рядом табличку с надписью «Digital resistance». Согласие на его установку школьники получили от главы сельской администрации Виталия Овлаховского, который не знал, какой смысл в самолетик вкладывали его авторы. «Показали мне договор пожертвования, подписанный депутатом Заксобрания области Владимиром Петровым. Он выделил свои личные деньги на эти цели, поэтому я дал разрешение и не подозревал о каких-то революционных мотивах в действиях детей», — сказал чиновник изданию.

Депутат Петров считал, что выделил деньги на покупку ноутбука для учебы, но, узнав о памятнике, критиковать молодых людей не стал. «Не нужно было обманывать. Я бы помог им с установкой памятника, потому что и сам не в восторге от событий вокруг этого мессенджера. Законы конечно же нужно соблюдать, но то, что сейчас происходит, портит жизнь миллионам людей, пользующихся различными интернет-сервисами», — отметил парламентарий.

Блокировка Telegram в России началась в апреле после того, как Таганский районный суд Москвы вынес решение ограничить доступ к мессенджеру. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор из-за отказа Telegram передать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей.

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