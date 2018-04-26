Дворкович похвастался исправно работающим Telegram

Вице-премьер Аркадий Дворкович в ответ на вопрос журналистов о потенциальных убытках, которые понесут компании от борьбы с Telegram в России, заявил, что на его гаджетах сервис все еще доступен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«А у меня [Telegram] работает», — ответил Дворкович. При этом чиновник проигнорировал первый вопрос и не ответил, продолжает ли он пользоваться этим мессенджером.

Ранее компания по разработке программного обеспечения оценила предполагаемый ущерб для российского бизнеса от последствий блокировки мессенджера в один миллиард долларов. Такую сумму в совокупности потеряют компании, если текущие методы ограничения доступа продолжат работать до конца года.

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Приблизительно такие же убытки могут понести зарубежные IT-гиганты Google и Amazon.

Telegram блокируется в России с 16 апреля, после того как Таганский районный суд Москвы вынес решение ограничить доступ к сервису из-за отказа его руководства предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

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