«ВКонтакте» рассказала о последствиях массовых блокировок Роскомнадзора

Социальная сеть «ВКонтакте» была вынуждена отказаться от сервиса ReCaptcha и технологии мгновенной загрузки страниц AMP из-за массовых блокировок IP-адресов, которые Роскомнадзор проводит в попытке ограничить доступ россиян к Telegram. Об этом на своей странице сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

«Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей и вносим свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Это значит, что никто, кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — написал Рогозов.

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», из-за чего часть пользователей на время лишилась доступа к сервису. Также под блокировкой оказались адреса Twitter, «Яндекса», «Одноклассников» и других сервисов.

В «Яндексе» назвали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram «неожиданным ударом по всему рунету», и призвали ведомство к ответу.

Мессенджер Telegram пытаются заблокировать с 13 апреля. Согласно решению Таганского районного суда, сервис не может продолжать работу на территории России, пока не предоставит ключи шифрования переписки пользователей ФСБ.

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