Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса» и «Одноклассников»

Представители Роскомнадзора объяснили, почему IP-адреса нескольких социальных сетей и «Яндекса» оказались временно заблокированы. Об этом они сообщили на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Проблема была связана с «технологическими особенностями работы системы», говорится в сообщении. Представители Роскомнадзора добавили, что операторам и провайдерам указания об ограничении доступа не направлялись.

По данным TJ, регулятор уже удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса популярных в России сервисов. Они были помечены как разблокированные в 02:22 по московскому времени.

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В ночь с 26 на 27 апреля несколько крупных Telegram-каналов сообщили о блокировке Роскомнадзором некоторых российских и зарубежных ресурсов. Так, в реестр запрещенных сайтов, помимо «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса», попали IP-адреса Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, LiveInternet, Yahoo, Selectel и других.

Масштабные блокировки миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon, начались в России 17 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда о запрете работы мессенджера Telegram. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки прописана в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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