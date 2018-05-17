Московские блогеры проинспектировали ЯНАО и ужаснулись

Блогеры Миша и Настя посетили ключевые города Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы увидеть, как живет один из самых статистически богатых регионов России (1,5-1,8 среднего оклада согласно данным Росстата) и оказались ошеломлены результатом. Видеоотчет о своей поездке они разместили в YouTube.

Например, в Салехарде ими были обнаружены люди, которые живут в промышленных бочках уже более 20 лет. Выбор такого «жилья», по словам владельцев, обусловлен дешевизной данного решения, так как стандартные расценки на недвижимость в городе (около 2,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру) являются для них неприемлемыми. Недалеко от «домов-бочек» блогерам попались бывшие лагерные бараки, где также живут люди. При этом Мишу поразило то, что в качестве утепления окон жильцы используют целлофановую пленку.

Кроме того, независимые журналисты нашли в центре города две готовые пустующие многоэтажки. «Почему бы не улучшить жилищные условия (тех, кто проживает в бочках и бараках — прим. «Ленты.ру»), просто сдав эти дома в аренду?» — задала в связи с этим вопрос Настя. «Ведь жилищные условия определяют внутреннее состояние человека. В хороших условиях человек развивается, а в плохих — загибается», — подчеркивает блогер.

Поехавший • travel blog / YouTube

Как отметил в этой связи Миша, история пустующих зданий довольно интересна: губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин построил их для того, чтобы разместить в них разбросанные по Салехраду департаменты и управления местного правительства. Дома получились настолько выдающимися, что во время визита на Ямал на них не смог не обратить внимание президент Владимир Путин и запретил отдавать под нужды администрации. С этого момента дома пустуют и никак не используются, потому что никто не знает, что с ними делать.

Далее блогеры находят недалеко от города Лабытнанги озеро, куда ассенизаторы сливают отходы местной канализации. В момент, когда блогеры вели свой репортаж, к озеру (отмеченному на карте как природное) подъехало пять ассенизаторских машин емкостью по 10 тонн. При этом, по словам Миши, отходы никаким образом не перерабатываются. Более того, летом излишки сливаются в Обь, которая отделена от озера всего лишь плотиной. Причиной такого положения вещей, по словам исследователей, является отсутствие в Лабытнанги центральной канализации.

После инспекции озера с нечистотами независимые журналисты попытались заселиться в гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» в 10 километрах от Салехарда. Заведение в свое время стало известно тем, что для одного из номеров в нем был приобретен золотой унитаз. Формально данное учреждение является общественным заведением, так как строилось на бюджетные деньги, в качестве инвестиционного проекта. В нем, как выяснили блогеры, должна была располагаться гостиница. Однако заселиться туда журналистам не удалось, так как охрана выставила их за ворота. При этом часть персонала не могла определиться с тем, является ли их заведение гостиницей или нет.

Репортаж заканчивается поиском набережной реки Шайтанки в Салехарде, которая, по расчетам блогеров, уже давно должна была быть построена (по данным СМИ, на эти цели за последние шесть лет было потрачено 1,7 миллиарда рублей. Тем не менее набережную журналистам обнаружить не удалось.