На Ямале загорелись два торговых центра

В торговом центре «Семья» в Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар, площадь которого оценивается по меньшей мере в 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

В МЧС отметили, что в момент возгорания посетителей в торговом центре не было.

По информации местных СМИ, одновременно с «Семьей» на территории Ноябрьска загорелся другой торговый центр. Предполагается, что оба здания принадлежат одному предпринимателю.

В настоящий момент происходит тушение пожара. Причины возгорания пока неизвестны.

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