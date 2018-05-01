Обрушение горящей двадцатиэтажки попало на видео

В Сан-Паоло загорелось и рухнуло 20-этажное здание

В бразильском городе Сан-Паулу обрушился горящий многоэтажный дом. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал ABC News.

Пожар начался на первом этаже 20-этажного здания. Стоявшая рядом высотка также загорелась, но не обрушилась.

По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести, их число может увеличиться. По информации свидетелей, во время пожала на крыше дома находились люди и кричали о помощи.

В обрушившемся здании ранее находилось федеральное полицейское управление. После того, как строение забросили, в нем поселились сквоттеры. По информации пожарных, там проживали 50 семей.

Проживали ли люди в соседнем здании во время пожара пока не известно. Причина возгорания также не сообщается.

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