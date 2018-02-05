Вертолет упал на жилой дом в Японии

srinivasgoud kashagouni / YouTube

В Японии вертолет наземных Сил самообороны разбился в городе Кандзаки префектуры Сага. О происшествии сообщает The Japan Times в понедельник, 5 февраля.

Представитель местных властей Кадзухидэ Танака заявил, что военный вертолет упал в жилом районе, в результате дом, на который он рухнул загорелся. Отмечается, что это случилось в нескольких сотнях метров от местной школы.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что в данный момент власти оценивают нанесенный ущерб. Он добавил, что на борту находились два члена экипажа. В результате инцидента оба они погибли. Точное число пострадавших пока также неизвестно, однако сообщается, что дом в момент крушения был пуст. На место ЧП прибыли 14 пожарных расчетов и 3 машины скорой помощи.

В 2016 году в горах упал самолет воздушных Сил самообороны Японии с шестью членами экипажа на борту, отмечает издание. Все они погибли. Спасателям удалось найти всего четыре тела.

Официально Силы самообороны Японии являются гражданской организацией. Согласно конституции страны 1947 года, им запрещено участвовать в вооруженных конфликтах. Однако в 2015 году парламент страны разрешил использовать Силы самообороны для участия в военных действиях за рубежом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!