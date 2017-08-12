Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

На западе Японии развернуты системы противоракетной обороны, сообщает в субботу, 12 августа, телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что этот шаг последовал за угрозой Северной Кореи нанести удар по острову Гуам в Тихом океане.

NHK напоминает, что, согласно заявлению Пхеньяна, при атаке по этой территории баллистические ракеты пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

«В субботу в три эти префектуры, а также в расположенную рядом с ними префектуру Эхимэ прибыли подразделения воздушной самообороны Японии, которые отвечают за развертывание [американского противоракетного комплекса Patriot] PAC-3», — указывается в сообщении.

Кроме того, морские силы самообороны Японии отправили в Японское море судно, оснащенное усовершенствованной радиолокационной системой Aegis («Иджис»), для слежения за баллистическими ракетами.