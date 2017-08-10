Япония вызвалась спасти США от северокорейских ракет

Министр обороны Японии Исунори Онодэра заявил о готовности Токио перехватить северокорейские ракеты в случае нанесения удара по американскому острову острову Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает Asahi.
По словам Онодэры, он выражает общую позицию японского правительства. NHK World уточняет, что министр также заявил о готовности Японии реагировать на любые непредвиденные ситуации.
Ранее 10 августа сообщалось, что командование Корейской народной армии (КНА) завершит в середине августа работу над планом превентивного удара по району Гуама, где расположены американские военные базы.
План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Согласно замыслу военных, они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тысячи километра, а затем упасть в воду в 30-40 километрах от Гуама.
В то же время стало известно о подготовке Пентагоном превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если президент США Дональд Трамп отдаст такое распоряжение. Два высокопоставленных военных чиновника и два отставных старших офицера сообщили, что атаку будут производить тяжелые бомбардировщики B-1B с базы ВВС США Андерсен на Гуаме.
КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие 5 августа Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. Трамп заявил, что Вашингтон ответит на угрозы Пхеньяна «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал».