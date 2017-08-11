В Японии начали готовиться к отражению удара Северной Кореи по Гуаму

Япония готова развернуть системы противоракетной обороны в четырех префектурах для перехвата северокорейских ракет в случае нанесения ракетного удара по острову Гуам. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

По информации источников издания в правительстве, официальное решение о развертывании комплексов ПРО будет принято в течении нескольких дней. Предполагается, что системы, оснащенные ракетами «земля-воздух», заступят на боевое дежурство в префектурах Хиросима, Симанэ, Кочи и Эхиме.

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Поддержку с моря окажут корабли ВМС Японии, оснащенные противоракетами.

Ранее 11 августа австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл пообещал поддержать США в случае нападения со стороны КНДР. По его словам, у Вашингтона нет более надежного союзника, чем Канберра.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян должен «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. «Северной Корее лучше взять себя в руки, или ее ждут такие проблемы, с какими не всякие страны сталкивались», — заявил Трамп. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну «огнем и яростью» возможно, было недостаточно жестким.

Двумя днями ранее Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера КНДР Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.