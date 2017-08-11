Австралия пообещала заступиться за США в случае атаки КНДР

Австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл пообещал поддержать США в случае нападения со стороны КНДР. Об этом он заявил в эфире радиостанции 3AW693.

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«Если Северная Корея нападет на Соединенные Штаты, Австралия придет на помощь США, так же, как если бы была атака на Австралию, они пришли бы нам на помощь», — заявил Тернбулл. Он добавил, что у Вашингтона нет более надежного союзника, чем Канберра.

10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян должен «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. «Северной Корее лучше взять себя в руки, или ее ждут такие проблемы, с какими не всякие страны сталкивались», — заявил Трамп. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну «огнем и яростью» возможно, было недостаточно жестким.

Двумя днями ранее Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера КНДР Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.