Силы самообороны Японии решили подготовиться ко вторжению

Видео: The Telegraph

Силы самообороны Японии в четверг, 24 августа, приступили к трехдневным учениям. Маневры, в которых участвуют около 2,4 тысячи солдат, проводятся на фоне нарастающей напряженности на Корейском полуострове, пишет The Strairs Times.

Цель учений, проводящихся неподалеку от горы Фудзиямы, — подготовка вооруженных сил к возможному нападению на страну. «Существуют различные проблемы и факторы неопределенности, такие как желание Китая изменить статус-кво в районе Восточного (Японского) и Южно-Китайского морей, развитие Северной Кореей баллистический ракет и ядерного оружия, а также проявление Россией своего присутствия на Дальнем Востоке», — пояснил представитель Сил самообороны Кодзи Ямадзаки (Koji Yamazaki).

Видео учений публикует The Telegraph.