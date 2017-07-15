Японские военные рассказали о росте активности ВКС России

Истребители воздушных сил самообороны Японии в период с апреля по июнь чаще всего поднимались по тревоге из-за самолетов российских ВКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный штаб сил самообороны страны.

Всего за второй квартал этого года японские истребители поднимали по тревоге из-за приближения иностранного самолета 229 раз. Из них 125, или 55 процентов от общего числа, приходится на военные самолеты России, а 101, или 44, процента, — на китайские самолеты.

При этом за последние пять лет соотношение чаще всего было обратным. Например, в прошлом году за тот же период из-за китайских самолетов японские истребители поднимались по тревоге 199 раз, а из-за российских — 78.

В опубликованных японскими военными данных, снабженных фотографиями, утверждается, что в облетах участвовали Ту-95, Ту-142, Ил-38, Ил-20, Су-24.

В штабе отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая — на 98 случаев и рост активности России — на 47 случаев. Китайские самолеты, как правило, были представлены истребителями, а российские — чаще всего самолетами-шпионами.

По данным японских военных, маршруты облетов также заметно отличаются — полеты китайских самолетов преимущественно концентрируются над Восточно-Китайским морем, российские самолеты совершают почти полный облет территории Японии вдоль ее северо-западного, северного и северо-восточного побережья, не захватывая только самый юг.

В октябре 2016 года Минобороны Японии сообщило, что с начала года ее истребители вылетали на перехват российских самолетов 180 раз. Среди российских машин, якобы находившихся вблизи воздушного пространства японских островов, бомбардировщики Су-24 и Ту-95, а также противолодочные самолеты Ту-142.