Японские истребители сопроводили шесть российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии 11 апреля были подняты в воздух для сопровождения шести российских самолетов, которые пролетели вдоль границы страны. Об этом сообщается в заявлении, распространенном штабом Японских сил самообороны, передает «Интерфакс».

По данным Токио, два стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели над японским морем вдоль острова Хоккайдо и северо-западного побережья острова Хонсю.

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 прошли над островами Южных Курил, затем вдоль Хоккайдо и северо-восточного берега Хонсю.

Еще два противолодочных самолета Ил-38 прилетели с юга и, описав два круга над Японским морем, повернули в сторону побережья России. Нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

В октябре 2016 года Минобороны Японии сообщило о том, что с начала года ее истребители вылетали на перехват российских самолетов 180 раз. Среди российских машин, якобы находившихся вблизи воздушного пространства японских островов, бомбардировщики Су-24 и Ту-95, а также противолодочные самолеты Ту-142.

