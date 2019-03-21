Врачи спасли не пропустившего скорую россиянина от разъяренной толпы

Instagram / chp_saratov

В Саратове в поселке Солнечный водитель не давал выехать из двора карете скорой помощи с больным ребенком внутри. В результате между мужчиной и тремя прохожими началась драка. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролик опубликован в Instagram-аккаунте «ЧП Саратов».

Инцидент произошел 20 марта. По информации ИА «Взгляд-инфо», бригаде скорой пришлось разнимать дерущихся. После этого ребенка доставили в больницу. Полиция начала проверку.

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