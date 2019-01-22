Пьяный россиянин избил приехавшего к нему 82-летнего врача скорой помощи

В Самаре пьяный мужчина избил приехавшего к нему на помощь 82-летнего врача скорой помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

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По информации ведомства, 16 января врач приехал на вызов в самарский поселок городского типа Прибрежный. Пациент находился в подъезде одного из домов в состоянии алкогольного опьянения. Он напал на медика и несколько раз его ударил в голову и живот.

После нападения пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

«Стаж его работы в скорой помощи — более 30 лет. Он выходит на дежурства наравне с другими медиками. Администрация самарской станции скорой медицинской помощи по факту случившегося обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

По словам источника в правоохранительных органах, скорую помощь вызвала жительница дома, которой показалось, что под лестницей лежит ребенок. Собеседник агентства добавил, что полиция установила личность нападавшего: это 20-летний молодой человек, «который ведет бродячий образ жизни, несмотря на то, что родители у него есть».

В феврале прошлого года в Липецкой области группа пьяных подростков напала на реаниматолога при оказании помощи их другу. Сначала ее били по голове, а затем принялись душить. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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