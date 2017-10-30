Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска

Акушер-гинеколог Оксана Кивлева умерла после почти 24 часов дежурства в Ангарском перинатальном центре. Об этом говорится на сайте медицинского учреждения.

Как сообщается, женщина пришла на дежурство 25 октября к 16:00, а ушла в 15:00 на следующий день после обхода в послеродовом отделении. «Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у нее дома», — говорится в заявлении цента.

В медучреждении сообщили, что акушер-гинеколог была опытным оперирующим врачом и «честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога, которая обязывает быть готовой к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи». Причина смерти врача будет установлена после экспертизы.

Ранее стало известно, что омский Минздрав оштрафовал медсестру из деревни Кутырлы за то, что та предложила доставить пациента с внутренним кровотечением до городской больницы частным транспортом, поскольку автомобиль подстанции был сломан. В итоге мужчину доставили вовремя, прооперировали, и он остался жив.