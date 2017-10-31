Агрессивный пациент напал на врача в травмпункте Братска и убежал

Пришедший на прием пациент напал на врача-нейрохирурга в травматологическом пункте Братской городской больницы №1. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области в Facebook.

Инцидент произошел вечером 30 октября. Молодой человек 1995 года рождения с ушибами и ссадинами на лице пришел в травмпункт за помощью.

«В медицинском кабинете во время осмотра у мужчины произошел выплеск агрессии. Он нанес врачу-нейрохирургу удары ногой в спину в область грудного отдела позвоночника и в грудную клетку. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру с силой схватил за руку», — говорится в сообщении.

После нападения пациент убежал из больницы в неизвестном направлении. Сотрудники травмпункта вызвали наряд полиции. Врач написал заявление в правоохранительные органы.

В пресс-службе добавили, что за полтора года в регионе произошло более 10 зарегистрированных случаев агрессии в отношении медицинских работников.

26 октября стало известно, что Минздрав Омской области оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру. Женщина в отсутствие на подстанции автомобиля предложила родственникам больного доставить его в больницу частным порядком.