Пожилую россиянку отвезли к врачам в ковше трактора

Жительница деревни Биябаш (Республика Татарстан) с приступом гипертонического криза доехала до машины медиков в ковше трактора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.
66-летняя россиянка вызвала врачей на дом, но машина скорой помощи не смогла проехать к ее дому из-за сугробов. Фельдшер попросил своего знакомого, который занимался очисткой снега на тракторе, доставить больную до медиков.
Источник агентства уточнил, что женщина проехала в ковше 50-100 метров. Сейчас ее состояние стабильно.
14 января сообщалось, что медикам из Тверской области пришлось пешком пройти два километра бездорожья и заснеженную трясину, чтобы помочь пациенту. Мужчина, к которому пробивались врачи, предпринял попытку самоубийства. Спасти его не удалось.