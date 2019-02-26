Пожилую россиянку отвезли к врачам в ковше трактора

Жительница деревни Биябаш (Республика Татарстан) с приступом гипертонического криза доехала до машины медиков в ковше трактора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

66-летняя россиянка вызвала врачей на дом, но машина скорой помощи не смогла проехать к ее дому из-за сугробов. Фельдшер попросил своего знакомого, который занимался очисткой снега на тракторе, доставить больную до медиков.

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Источник агентства уточнил, что женщина проехала в ковше 50-100 метров. Сейчас ее состояние стабильно.

14 января сообщалось, что медикам из Тверской области пришлось пешком пройти два километра бездорожья и заснеженную трясину, чтобы помочь пациенту. Мужчина, к которому пробивались врачи, предпринял попытку самоубийства. Спасти его не удалось.

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