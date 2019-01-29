Губернатор Подмосковья рассказал о повышении качества медицинских услуг

Около четырехсот терапевтов и педиатров планируется привлечь в Московскую область в 2019 году, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. Его цитирует телеканал «360 Подмосковье» во вторник, 29 января.

По словам Воробьева, в этом году власти намерены добиться значительного улучшения качества медицинской помощи в регионе.

Он обратил внимание, что наиболее высокий уровень неудовлетворенности работой здравоохранения фиксируется в Люберцах, Долгопрудном и Озерах. «Одно из пожеланий жителей — больше тепла, внимания. Прошу обратить на это особое внимание», — сказал глава региона.

Губернатор также рассказал, что в текущем году охват диспансеризации планируется увеличить до 25 процентов населения. Кроме того, с запуском проекта «Добрая поликлиника» сократиться время ожидания у узких специалистов, отметил он.

Еще одно нововведение этого года, о котором упомянул Воробьев, — возможность вызвать скорую помощь через мобильное приложение.

В прошлом году Воробьев распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения. Он считает, что областная медицина должна соответствовать современным стандартам.