Раскрыт рычаг улучшения качества медицинской помощи в Подмосковье

Медучреждения Московской области запланировано укрупнить, это позволит решить проблемы с качеством оказания медпомощи и разными подходами к лечению, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 ноября.

«Принцип, который мы закладываем, один муниципалитет — одно юридическое лицо, должен стать рычагом улучшения качества медицинской помощи. Мы получим снижение расходов на административно-управленческий персонал. Мы получим абсолютно одинаковые подходы к лечению, диагностике абсолютно во всех подразделениях на территории Московской области», — сказал Матвеев.

Он подчеркнул, что укрупнение медучреждений не приведет к сокращению отделений.

Министр также сообщил о намерении ведомства сотрудничать с главами муниципалитетов для решения дорожной проблемы. Речь идет о ремонте наиболее проблемных дорог, по которым «скорая едет медленнее всего».

Кроме того, ведомство планирует настроить механизм смс-уведомлений для информирования пациентов о времени прибытия скорой помощи, добавил Матвеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил, что власти сделают все необходимое для сокращения времени ожидания бригады врачей. По его словам, в первую очередь задержки связаны с качеством транспортной сети. Он также напомнил, что автомобильный парк в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» регулярно обновляется.