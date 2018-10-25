Названы приоритетные направления развития здравоохранения Подмосковья

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев рассказал о приоритетах развития здравоохранения региона в 2019 году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 25 октября.

«Основная наша задача на следующий год — сделать поликлиники доступными и качественными. Необходимо также усовершенствовать работу скорой медицинской помощи, важно, чтобы все экстренные вызовы обслуживались в течение двадцати минут, неотложные — в течение двух часов», — сказал Матвеев.

Также, по словам министра, специалисты ведомства планируют решить проблемы, возникающие с обеспечением жителей льготными медикаментами. Другой важной задачей остается привлечение новых специалистов в медучреждения области.

Накануне Дмитрий Матвеев рассказал о планах уравнять зарплаты врачей одинакового профиля во всех муниципалитетах вне зависимости от их удаленности. Предполагается, что соответствующий проект будет реализован в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал увеличение финансирования системы здравоохранения. Он поставил задачу решить проблему нехватки узких специалистов в медучреждениях области. Кроме того, губернатор стал инициатором программы капитального ремонта поликлиник.

