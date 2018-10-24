Власти Подмосковья анонсировали реформирование поликлиник

Власти Московской области намерены реформировать поликлиники, проект будет реализован в следующем году, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 24 октября.

Министр пояснил, что планируется уравнять зарплаты врачей одинакового профиля во всех муниципалитетах вне зависимости от их удаленности. Кроме того, необходимо сократить время ожидания приема к участковым врачам до 24 часов, к узким специалистам — до 10 дней, добавил он.

Матвеев также призвал улучшить работу стационаров, чтобы пациент проходил все обследования в течение двух дней после поступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения. Он также повысил заработную плату врачей. Кроме того, с этого года в регионе проводится техническая модернизация медучреждений. Так, на закупку нового медицинского оборудования из областного бюджета было выделено около пяти миллиардов рублей. Губернатор неоднократно подчеркивал, что уровень медицинской помощи в регионе должен быть одним из самых высоких в стране.

