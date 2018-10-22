Подмосковье вышло на самообеспечение донорской кровью

Более 40 тысяч литров донорской крови заготовлено в Московской области с начала года, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 октября.

«За девять месяцев текущего года было проведено почти 67 тысяч донаций. Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период составило более 37 тысяч человек. Медицинские организации Подмосковья полностью обеспечены требуемыми компонентами крови, они не поступают из других регионов», — сказал он.

Министр отметил, что практически все доноры сдают кровь на безвозмездной основе. По его словам, этому способствуют различные мероприятия по популяризации донорства, которые проводятся в регионе.

Сегодня на территории области зарегистрировано уже более 26 тысяч почетных доноров СССР и России, отмечается на сайте правительства. Заготовку донорской крови в области осуществляют 37 организаций.