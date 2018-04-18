Власти Подмосковья рассказали о популяризации донорства в регионе

Свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовлено в Подмосковье с начала года, в регионе организованы мероприятия по популяризации сдачи крови в преддверии Национального дня донора. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 18 апреля.

«Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период (первый квартал 2018 года — прим. «Ленты.ру») составило более 17,5 тысяч человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что ежегодно более 50 тысяч жителей Московской области сдают кровь. «Медицинские организации Подмосковья полностью обеспечиваются требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают. Практически все донации — около 97 процентов — происходят на безвозмездной основе», — отметил он.

Министр добавил, что заготовкой донорской крови и ее компонентов для полноценного обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона. Он также подчеркнул, что перед Днем донора в регионе пройдут различные акции, флэшмобы. «Их важность сложно переоценить, подобные мероприятия содействуют развитию и пропаганде донорского движения среди жителей Подмосковья», — заключил Марков.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора.