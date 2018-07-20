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Воробьев пообещал сократить время ожидания скорой помощи

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Власти Подмосковья примут меры по дальнейшему сокращению времени ожидания скорой помощи, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 20 июля.

«Существует федеральный стандарт, когда скорая помощь должна доезжать за 20 минут после вызова. Конечно, не всегда это получается, но все в большем и большем количестве раз мы успеваем приехать за это время. Понятно, что нужно расширять дороги, строить развязки. Это очень важно для оперативного доступа. Этим мы занимаемся», — сказал Воробьев.

В свою очередь, главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин отметил, что на сегодняшний день более 95 процентов вызовов осуществляются по стандарту. По его словам, с 2014 года ситуация изменилась. лучшую сторону.

В пятницу около дома правительства глава региона вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 новых машин. Он заверил, что парк медицинских автомобилей продолжит обновляться в рамках региональной программы.

В последующие три года планируется закупить 200 машин скорой помощи. Новые автомобили оснащены современной реанимационной техникой, отмечается на сайте областного правительства.

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