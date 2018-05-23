Воробьев подарил автобус воспитанникам спортивного училища

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел училище-техникум спортивного резерва в Чехове и подарил его воспитанникам новый автобус. Об этом в среду, 23 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Андрей Юрьевич подарил училищу олимпийского резерва новый современный автобус на 51 место. Это хороший подарок, потому что у нас здесь собраны шесть команд, которые ездят и участвуют в чемпионатах, в том числе и в чемпионатах России», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Воспитанники училища входят в составы юношеской и молодежной команд сборных России, сборные команды Подмосковья формируются в основном из спортсменов училища. Училище было образовано в 2008 году, говорится на сайте областного правительства. В нем обучаются юноши и девушки по пяти видам спорта: гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

В октябре прошлого года Андрей Воробьев передал 11 муниципалитетам Подмосковья ключи от новых 100 пассажирских автобусов. Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов. Новая техника позволит обновить треть подвижного состава «Мострансавто».