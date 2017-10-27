Подмосковный губернатор наградил работников пассажирского транспорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 27 октября.

«Хочу поблагодарить всех работников, которые обеспечивают пассажирские перевозки, и наше главное предприятие — «Мострансавто» за верность профессии. Профессиональный праздник — это возможность сказать о самом главном, о том, что мы с 2015 года планомерно обновляем автобусный парк, в этом году существенно ускорили темпы», — сказал Воробьев.

В частности, глава региона вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, знак преподобного Сергия Радонежского, почетное звание «Заслуженный работник транспорта Московской области», а также почетную грамоту и благодарность губернатора. Всего награды получили 17 человек.

Ранее в пятницу Андрей Воробьев передал 11 муниципалитетам Подмосковья ключи от новых 100 пассажирских автобусов. Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов. Поставки транспортных средств завершатся в марте следующего года. Новая техника позволит обновить треть подвижного состава «Мострансавто».

Накануне губернатор принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий.