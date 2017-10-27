Россия
 

Подмосковный губернатор наградил работников пассажирского транспорта

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 27 октября.

«Хочу поблагодарить всех работников, которые обеспечивают пассажирские перевозки, и наше главное предприятие — «Мострансавто» за верность профессии. Профессиональный праздник — это возможность сказать о самом главном, о том, что мы с 2015 года планомерно обновляем автобусный парк, в этом году существенно ускорили темпы», — сказал Воробьев.

В частности, глава региона вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, знак преподобного Сергия Радонежского, почетное звание «Заслуженный работник транспорта Московской области», а также почетную грамоту и благодарность губернатора. Всего награды получили 17 человек.

Ранее в пятницу Андрей Воробьев передал 11 муниципалитетам Подмосковья ключи от новых 100 пассажирских автобусов. Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов. Поставки транспортных средств завершатся в марте следующего года. Новая техника позволит обновить треть подвижного состава «Мострансавто».

Накануне губернатор принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев вручил муниципалитетам ключи от 100 новых автобусов
Свыше 2,5 тысячи подмосковных автобусов оборудовали под карту «Стрелка»
В Подмосковье запустят новую систему оплаты проезда в автобусах
Последние новости
ЦБ разглядел у россиян рост зарплат
Белорусского милиционера уволили за пинок котенка
Собчак открестилась от агитации в Крыму
Названа сумма призовых для команд-участниц ЧМ-2018 в России
Украинская певица рассказала о внезапном всплеске либидо
Пассажиры московского метро спасли упавшего на рельсы слепого мужчину  
Азиат Василий в прямом эфире избил пытающуюся утешить его девушку
Другие материалы рубрики
Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
13:24Сегодня

Петербурженка задрала юбку ради спасения девушек от извращенцев

14:58Сегодня

Шаверму разрешили называть швармой

15:03Сегодня

Прокуратура Чечни забыла опросить вынужденных ходить на матчи «Ахмата» студентов

Россия00:09Сегодня

Еда в добрые руки

Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
14:32Сегодня

Пострадавший от петарды оказался жильцом квартиры с бомбой на балконе

11:55Сегодня

Омская воспитательница заставила ребенка драить унитазы

13:58Сегодня

Милонов вызвал на баттл ловца покемонов Соколовского

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
18:0426 октября

Кадыров открестился от покушения на депутата Рады Мосийчука

13:10Сегодня

В Кремле оценили влияние военных тренировок на мировую обстановку

12:51Сегодня

Песков назвал Russia Today и Sputnik свободными СМИ

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Шаверму разрешили называть швармой
Прокуратура Чечни забыла опросить вынужденных ходить на матчи «Ахмата» студентов
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Пострадавший от петарды оказался жильцом квартиры с бомбой на балконе
Милонов вызвал на баттл ловца покемонов Соколовского
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
ООН нашла виновника химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов
Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов
Мосийчука назвали случайной жертвой взрыва в Киеве
В Раде предрекли разгон митингов в Киеве и установление диктатуры на Украине
Порошенко назвал Украину уникальной страной
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
ЦБ разглядел у россиян рост зарплат
Правительство разрешило ввоз турецких помидоров в Россию
Россия расширила санкции против Запада
Банк России снизил ключевую ставку
Богатейший человек планеты оказался на грани потери своего титула
Россия потеряет три миллиона рабочих мест
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях
Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам
В Москве нашли сбежавших из детдома воспитанниц
Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Сотрудник Google уличил Apple в слежке за пользователями
Доказана польза голодания в борьбе со старением
Россия показала видео испытаний «ядерной триады»
Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Емельяненко-младшего назвали лжецом и обиженной девочкой
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Полузащитник «Реала» выполнил финт Зидана на глазах у Зидана
Названа сумма призовых для команд-участниц ЧМ-2018 в России
Бывший менеджер братьев Емельяненко прокомментировал конфликт между ними
Директор «Амкара» рассказал о геях в российском футболе
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе
Украинская певица рассказала о внезапном всплеске либидо
Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса
Big Russian Boss позвал Бузову на интервью и пожалел об этом
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Маликов зачитал рэп и провозгласил себя «Императором Твиттера»
Азиат Василий в прямом эфире избил пытающуюся утешить его девушку
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Загнавший хозяина в ловушку кот-сатана переполошил интернет
Дуров раскрыл секрет сотрудничества Telegram с властями других стран
Все материалы
Ценности
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Электромобили Nissan запоют ради пешеходов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Десять альпинистов погибли в Монголии
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Паразиты сделали пенис кенийца 90-сантиметровым
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
В Россию привезли китайский кроссовер-купе за полтора миллиона
Кен Блок анонсировал самое крутое дрифт-видео
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы