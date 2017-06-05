В Подмосковье запустят новую систему оплаты проезда в автобусах

В подмосковных автобусах установят специальные автоматы для оплаты проезда. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 5 июня.

Новая система позволит сократить время на покупку проездного билета. Кроме того, специальное оборудование поможет избежать воровства бюджетных денег недобросовестными сотрудниками, отмечается в сообщении. Проект разработан совместно правительством Московской области, «Мострансавто» и компанией-производителем.

«Значительно легче. По крайней мере, руки освободились. Пока еще объяснять приходится, но все хорошо будет», — приводит телеканал мнение водителя Сергея Ерискина, который уже протестировал новый автомат.

В Балашихинской автоколонне из 188 автобусов 51 уже работает по новой системе. Пока аппараты настроены только на карту «Стрелка». Разработчики обещают, что в полном объеме система заработает до конца года.

31 мая зампред комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Алексеенко сообщила, что стоимость проезда в пригородных поездах в Московской области может увеличиться с 1 июля. По ее словам, проект изменений цен в настоящее время проходит процедуру согласования.