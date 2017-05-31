В Подмосковье подорожает проезд в электричках

Стоимость проезда в пригородных поездах в Московской области может увеличиться с 1 июля. Об этом заявила заместитель председателя комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Алексеенко, передает «Риамо» в среду, 31 мая.

«Рост составит 1,5 рубля — с 20,5 рублей до 22 рублей за одну зону», — уточнила она.

По ее словам, проект изменений цен в настоящее время проходит процедуру согласования. «Последующего роста данного тарифа в 2018 году не будет, его пересмотрят только в 2019 году», — сказала Алексеенко.

По данным агентства, сейчас стоимость проезда на электричке в пределах одной зоны в Подмосковье составляет 20,5 рублей. Льготный тариф за одну зону составляет 10,25 рубля, детский — 5,1 рубля.

В июне прошлого года в продажу поступила единая транспортная карта для Москвы и Подмосковья.