Россия
 

Воробьев вручил муниципалитетам ключи от 100 новых автобусов

Перейти в «Мою Ленту»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 11 муниципалитетам Подмосковья 100 пассажирских автобусов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

«Сегодня мы передаем нашим муниципалитетам — подразделениям "Мострансавто" — очередную большую партию качественных отечественных автобусов. Всего у нас более пяти тысяч единиц техники работают под брендом "Мострансавто". И каждый год мы находим возможность обновлять общественный транспорт», — сказал глава региона во время торжественной церемонии.

Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов. Поставки транспортных средств завершатся в марте следующего года. Новая техника позволит обновить треть подвижного состава «Мострансавто».

Накануне подмосковный губернатор принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий.

10 июля стало известно, что оборудование для безналичной оплаты проезда транспортной картой «Стрелка» установили более чем в 2,5 тысячах автобусов Подмосковья.

Карты «Стрелка» начали действовать на территории области с 1 февраля 2015 года. Продажи «Тройки» стартовали весной 2013-го, они используются не только для оплаты проезда в общественном транспорте, но и функционируют как электронный кошелек. С помощью «Тройки» можно, к примеру, купить билеты в Московский зоопарк и планетарий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев передал муниципалитетам Подмосковья коммунальную технику
Свыше 2,5 тысячи подмосковных автобусов оборудовали под карту «Стрелка»
В Подмосковье запустят новую систему оплаты проезда в автобусах
Последние новости
Россия показала видео испытаний «ядерной триады»
Петербурженка задрала юбку ради спасения девушек от извращенцев
Россия потеряет три миллиона рабочих мест
Песков назвал Russia Today и Sputnik свободными СМИ
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Москвичи стали больше гулять  
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
Другие материалы рубрики
Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
10:39Сегодня

Водителя автобуса заставили ответить за проехавшего на красный депутата ЛДПР

23:4226 октября

Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот

10:13Сегодня

Путин запустил четыре ракеты

Россия00:09Сегодня

Еда в добрые руки

Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
23:0026 октября

Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз

18:0426 октября

Кадыров открестился от покушения на депутата Рады Мосийчука

21:0526 октября

Суд арестовал двух дагестанок после обещания Центра «Э» снять с них обвинения

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
16:4826 октября

Движение политика Вячеслава Мальцева «Артподготовка» признали экстремистским

16:3426 октября

Милонов счел проигранной войну с эротической мафией

19:2526 октября

Мизулиной помешали вывести аборты из системы ОМС

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот
Путин запустил четыре ракеты
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз
Суд арестовал двух дагестанок после обещания Центра «Э» снять с них обвинения
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Францию уличили в выплате пособий боевикам ИГ
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов
В Раде предрекли разгон митингов в Киеве и установление диктатуры на Украине
Мосийчука назвали случайной жертвой взрыва в Киеве
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
Порошенко назвал Украину уникальной страной
Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Богатейший человек планеты оказался на грани потери своего титула
Россия потеряет три миллиона рабочих мест
Компании утратили уверенность в экономическом росте России
ВТБ начнет идентифицировать клиентов по селфи
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
На балконе пятиэтажки в Балашихе нашли самодельную бомбу
Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение
Задержаны подозреваемые в краже часов за 50 миллионов у безработной москвички
Замглавы МВД уволился на фоне коррупционного скандала
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Россия показала видео испытаний «ядерной триады»
Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Российские военные получат новый экраноплан
Россия запустила сразу четыре баллистические ракеты
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Полузащитник «Реала» выполнил финт Зидана на глазах у Зидана
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Бывший менеджер братьев Емельяненко прокомментировал конфликт между ними
В матче Кубка Румынии отличился 14-летний футболист
Федор Емельяненко рассказал о втором тюремном сроке младшего брата
Защитник сборной России спас ворота «Кельна» в падении
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
Маликов решил обратиться к Поклонской за пиаром
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
23-летний хипстер-полицейский покорил Instagram и принес страдания подписчицам
Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин
Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети
Сенатор Косачев удалил свой Twitter в знак протеста
Все материалы
Ценности
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Электромобили Nissan запоют ради пешеходов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Десять альпинистов погибли в Монголии
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Паразиты сделали пенис кенийца 90-сантиметровым
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Китайский премиум-бренд привез в Россию кросс-купе
Кен Блок анонсировал самое крутое дрифт-видео
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы