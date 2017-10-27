Воробьев вручил муниципалитетам ключи от 100 новых автобусов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 11 муниципалитетам Подмосковья 100 пассажирских автобусов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

«Сегодня мы передаем нашим муниципалитетам — подразделениям "Мострансавто" — очередную большую партию качественных отечественных автобусов. Всего у нас более пяти тысяч единиц техники работают под брендом "Мострансавто". И каждый год мы находим возможность обновлять общественный транспорт», — сказал глава региона во время торжественной церемонии.

Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов. Поставки транспортных средств завершатся в марте следующего года. Новая техника позволит обновить треть подвижного состава «Мострансавто».

Накануне подмосковный губернатор принял участие в церемонии передачи муниципалитетам специальной техники для благоустройства территорий.

10 июля стало известно, что оборудование для безналичной оплаты проезда транспортной картой «Стрелка» установили более чем в 2,5 тысячах автобусов Подмосковья.

Карты «Стрелка» начали действовать на территории области с 1 февраля 2015 года. Продажи «Тройки» стартовали весной 2013-го, они используются не только для оплаты проезда в общественном транспорте, но и функционируют как электронный кошелек. С помощью «Тройки» можно, к примеру, купить билеты в Московский зоопарк и планетарий.