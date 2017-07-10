Свыше 2,5 тысячи подмосковных автобусов оборудовали под карту «Стрелка»

Оборудование для безналичной оплаты проезда транспортной картой «Стрелка» установили более чем в 2,5 тысячах автобусов Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 10 июля.

По словам сотрудника пресс-службы «Мострансавто», к концу месяца валидаторами — устройствами для считывания транспортных карт — будут оборудованы более трех тысяч единиц транспорта.

Отмечается, что пассажирам придется предъявлять карту дважды: при входе и на выходе.

5 июня сообщалось, что в подмосковных автобусах установят специальные автоматы для оплаты проезда. Отмечалось, что новая система позволит сократить время на покупку проездного билета и поможет избежать воровства бюджетных денег недобросовестными сотрудниками.

Год назад в продажу поступила единая транспортная карта для Москвы и Мособласти.

Карты «Стрелка» начали действовать на территории Подмосковья с 1 февраля 2015 года. Продажи «Тройки» стартовали весной 2013-го, они используются не только для оплаты проезда в общественном транспорте, но и функционируют как электронный кошелек. С помощью «Тройки» можно, к примеру, купить билеты в Московский зоопарк и планетарий.