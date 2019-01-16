Россияне вызвали скорую и забросали ее камнями

Жители Владивостока напали на машину скорой помощи, забросав ее камнями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского УМВД.

По его словам, в дежурную часть обратилась врач скорой медицинской помощи. Она рассказала, что на улице Гризодубовой неизвестные забросали камнями машину скорой.

На место происшествия прибыл наряд ДПС. Сотрудники полиции обеспечили безопасность во время работы врачей, однако не нашли злоумышленников. Отмечается, что проверка по факту случившегося не проводится.

По информации местного издания Vlnews24, скорую помощь вызвала компания друзей. Они сообщили оператору, что девушке, которая находилась с ними, стало плохо. Когда врачи приехали, мужчины начали вести себя агрессивно. Они забросали спецмашину камнями и разбили лобовое стекло.

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