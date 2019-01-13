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Россияне поехали на тракторе за щукой и утонули

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Место происшествия

В Тверской области началась доследственная проверка по факту гибели двух жителей деревни Семеновское, провалившихся на тракторе под лед реки Медведица, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в воскресенье утром, 13 января, трое мужчин выехали на собственном тракторе на реку. Машина пошла на дно на расстоянии 20 километров от берега. Выбраться самостоятельно смог 25-летний пассажир. 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир утонули, их тела извлечены.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, мужчины решили «посмотреть, как ловится щука на специальное приспособление». Выжившему помогли спастись находившиеся неподалеку другие рыбаки.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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