Трактор раздавил спящую в поле женщину в Башкирии

Механизатор одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Башкирии наехал трактором на женщину во время работы. От полученных травм она погибла. Об этом сообщает местное издание «Башинформ» со ссылкой на республиканское следственное управление СКР.

Инцидент произошел 16 мая. По предварительным данным, 43-летняя местная жительница уснула в поле, засеянном подсолнечником, в нетрезвом состоянии.

Водитель трактора не заметил, как проехал по ней — тело нашли только через два дня.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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