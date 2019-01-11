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Россияне устроили фотосессию на крыше патрульной машины и пошли под суд

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Суд рассмотрит дело трех жителей Владивостока, устроивших фотосессию на патрульной машине. Об этом в пятницу, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Молодые люди заметили служебный автомобиль возле ночного клуба, после чего по очереди начали забираться на его капот и крышу, фотографируя друг друга, однако были замечены сотрудниками Росгвардии. Троих удалось задержать; в ходе задержания они публично оскорбили стражей порядка.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что четверо предпринимателей после новогоднего корпоратива набросились на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии. Во время задержания бойцу пришлось применить табельное оружие, в связи с чем один из нападавших был госпитализирован с огнестрельным ранением в ногу. Трое других задержаны.

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