Скорая три дня отказывала пенсионеру в госпитализации

В Воронеже сотрудники скорой помощи три дня подряд отказывали в госпитализации 82-летнему пенсионеру. Информация об этом инциденте стала предметом для проверки, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в пятницу, 13 июля.

«Будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего», — отметили в СК.

Пенсионер Станислав Рясков почувствовал себя плохо 10 июня, пишет «МОЁ! Online». Прибывшие по вызову сотрудники скорой лишь рекомендовали ему постельный режим. Через сутки уже другая бригада отказалась везти его в больницу, несмотря на то, что он с трудом мог разговаривать. Еще день спустя мужчина упал в обморок, но врач скорой посоветовал вызвать участкового врача.

Тот заподозрил у Ряскова инсульт. Тогда жена пенсионера вызвала платную скорую помощь. «Бригада врачей приехала очень быстро, дома они взяли кровь, сделали кардиограмму, погрузили мужа на носилки и повезли нас в областную больницу, — рассказала изданию женщина. — Врачи нам сказали, что еще немного — и последствия могли бы быть самые печальные».

4 июля сообщалось, что бригада скорой помощи в Новом Уренгое отказалась везти ветерана в больницу, объясняя этом тем, что им не нужно «ЧП, что больной умер у них в машине». Они согласились его перевезти, только взяв с родственников расписку, что те не будут предъявлять претензий в случае смерти пациента. Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа организовал проверку по данному факту.

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