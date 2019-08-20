На рынке ипотеки произошел обвал

Количество сделок с новостройками, заключенных с привлечением ипотечного кредита, снизилось в России за 12 месяцев на 17 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Такие результаты показало сравнение объемов выдачи за первое полугодие 2018-го и за первое полугодие 2019 года. В денежном выражении выдача жилищных кредитов снизилась на 9 процентов. При этом, как подчеркивают в ЦИАН, отрицательная ипотечная динамика отмечалась на фоне общего роста числа сделок с жильем: спрос в значительной степени обеспечили покупатели, располагающие средствами на стопроцентную оплату стоимости.

Материалы по теме Нескорая помощь Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано

Падение числа ипотечных сделок с первичной недвижимостью зафиксировано в 77 из 85 российских регионов. Регионами-лидерами по количеству сделок с привлечением кредита на жилье в первом полугодии 2019 года стали Москва (15 тысяч сделок), Санкт-Петербург (13,9 тысячи сделок) и Московская область (10 тысяч сделок). Относительно показателей июля 2019-го показатели снизились на 14, 11 и 17 процентов соответственно.

Относительно высокие показатели также зафиксированы в Краснодарском крае (5,9 тысячи сделок, минус 17 процентов к июлю 2019 года), Башкирии (4,9 тысячи сделок, минус 16 процентов) и Свердловской области (4,1 тысячи сделок, минус 35 процентов).

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, сколько нужно зарабатывать семье российских заемщиков, чтобы тратить на обслуживание ипотеки не более трети совокупного дохода. Средний по стране показатель составил 75,6 тысячи рублей в месяц на семью. По статистике «БКС Премьер», средняя семья российских заемщиков тратит на погашение ипотеки 51,7 процента семейного дохода. В Москве этот показатель достигает 59 процентов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru