Сбербанк развеял миф о неподъемных долгах россиян

Возникновение «пузыря» на рынке потребительского кредитования в России маловероятно. К таким выводам пришли в своем обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру») аналитики Сбербанка.

По мнению экономистов кредитной организации, последние два года в России действительно наблюдался рост потребительского кредитования, однако он во многом носил объективный характер. Основаниями для него, в частности, стали разовый рост номинальных зарплат (вплоть до 42 процентов в зависимости от уровня заработка), а также повышение МРОТ — на 48 процентов с начала 2017 года.

Одновременно на рынке происходило снижение стоимости кредитов — как новых, так и уже выданных, отмечают аналитики. Это стало возможным за счет рефинансирования имеющихся займов и снижения ставок со стороны банков, которые охотно шли навстречу клиентам. В 2018 году, по данным авторов обзора, 17 процентов выданных ипотечных и 14 процентов потребительских кредитов были связаны именно с рефинансированием.

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За счет этих факторов в прошлом году общий объем нецелевых потребительских кредитов вырос на 24 процента. Сейчас на этот вид приходится 69 процентов от всего неипотечного кредитования на отечественном рынке. Второе место занимают кредитные карты с 10 процентами рынка.

Большинство заемщиков платежеспособны и уверенно погашают свои кредиты досрочно, констатируют аналитики. Среди клиентов Сбербанка средний платеж по ипотеке в четыре раза превышает плановый. На основании этого авторы делают вывод, что потенциал роста кредитования пока не исчерпан, однако он не должен привести к возникновению «пузыря» на рынке. При этом политика Центробанка по законодательному ограничению максимальной стоимости кредитов может дать обратный эффект и привести к тому, что средние и мелкие заемщики будут уходить из банков и обращаться в микрофинансовые и микрокредитные организации, где условия для них гораздо хуже.

Ранее перспективы возникновения в России кредитного «пузыря» и стремительный рост закредитованности населения стали предметом спора между министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Орешкин утверждал, что на рынке наблюдается опасная тенденция роста необеспеченных потребительских кредитов, который может привести к рецессии во всей экономике. Набиуллина в ответ парировала, что темпы выдачи потребительских кредитов растут не быстрее, чем показатели по ипотеке, и опасности для экономики в связи с этим нет.

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