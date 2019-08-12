Заемщиков предупредили о банковских ловушках

Стали известны самые опасные для россиян условия получения кредитов. Среди них карты с овердрафтом и экспресс-кредиты, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Кредитные карты и карты с овердрафтом опасны тем, что позволяют тратить гораздо больше, чем имеется на счете. Поступившая на него сумма по умолчанию сначала идет на погашение минусового баланса. За просрочку платежа начисляется комиссия, но иногда у банков встречаются льготные периоды. Поэтому необходимо внимательно изучать договор перед его подписанием.

При выдаче экспресс-кредитов банк получает от клиента лишь одни паспортные данные, что увеличивает риски. Обычно подобные кредиты дают с самыми высокими процентными ставками. Заемщик, скорее всего, даже сэкономит, если не обратится за подобной услугой.

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Ставка устанавливается на весь срок действия кредита. Но существуют и плавающие ставки, привязанные к различным индикаторам. В роли них могут выступать ставки на межбанковском рынке: в России — МосПрайм, на Лондонской бирже — Libor, а в Европе — Euribor. Чаще всего проценты при таких условиях оказываются ниже. Но Роспотребнадзор советует быть осторожным: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008 году, ставки могут резко подскочить.

У кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, швейцарский франк) процентные ставки намного ниже, чем у рублевых. Но если клиент получает зарплату в российской национальной валюте, колебания курса на протяжении кредитного срока сильно ударят по карману. Падение курса рубля к швейцарскому франку в два-три раза во столько же раз увеличит платежи по кредиту. А если они и до этого составляли, например, 35 процентов доходов, для выплаты кредита потребуется реструктуризация. На нее банки идут очень неохотно. С большой вероятностью в данной ситуации придется расстаться с заложенной по кредиту недвижимостью.

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