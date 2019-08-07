Россияне стали реже залезать в долги

Доля россиян, имеющих непогашенные банковские кредиты, за последние два года сократилась на шесть процентных пунктов — с 57 до 51 процента, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сотрудники центра провели опрос среди представителей разных возрастных групп. Самыми активными заемщиками оказались молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. 72 процента из них рассказали, что у них самих или их родственников есть непогашенные кредиты.

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За ними следуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них доля действующих заемщиков составляет 63 процента. На третьем месте люди от 18 до 24 лет — 37 процентов, на четвертом — старше 60 лет (31 процент).

Больше всего заемщиков выявлено в селах и городах с населением меньше 100 тысяч человек (56 и 55 процентов опрошенных), меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге (40 процентов).

При этом 84 процента респондентов заявили, что не собираются брать новых кредитов в ближайшие полгода.

Во всех возрастных группах сильнее всего доля действующих заемщиков сократилась среди людей 18-24 лет (на 29 процентных пунктов). Доля имеющих кредит пенсионеров снизилась на 11 процентов.

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